رئيس الجابون يظهر لأول مرة مع العاهل المغربى بعد رحلة علاج طويلة

رويترز

ظهر رئيس الجابون علي بونجو للمرة الأولى منذ إصابته بجلطة قبل نحو ستة أسابيع وذلك في تسجيل مصور بثته الرئاسة من المغرب حيث يمضي فترة نقاهة.

وقالت مصادر لرويترز إن بونجو أصيب بجلطة أثناء حضور مؤتمر في السعودية يوم 24 أكتوبر.

وقالت الرئاسة في بادئ الأمر إنه يعاني من إعياء شديد لكنها ذكرت فيما بعد أنه يتعرض لبعض "النزيف" الذى يتطلب رعاية طبية.

وقالت زوجة بونجو الأسبوع الماضي إنه سيتوجه إلى المغرب لمواصلة العلاج.

ولكن لم يذكر أحد أي تفاصيل محددة عن حالة بونجو، وفي ظل الغموض الذي يكتنف حالته الصحية انتشرت شائعات بأنه أصيب بالشلل أو فارق الحياة.

وقضت المحكمة العليا في الجابون الشهر الماضى بأن يتولى نائب الرئيس رئاسة الحكومة أثناء غياب بونجو.

وظهر بونجو في مقطع مصور صغير يرتدي ملابس باللونين الأزرق والأبيض وكان جالسا إلى جوار صديقه القديم الملك محمد السادس عاهل المغرب. وشوهد الرجلان يتبادلان الحديث رغم أن التسجيل المصور كان بلا صوت.

وتحكم عائلة بونجو دولة الجابون المنتجة للنفط منذ ما يقرب من 50 عاما، وتولى علي بونجو الرئاسة عقب وفاة والده الرئيس عمر بونجو عام 2009.