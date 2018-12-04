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رئيس البرلمان الأفريقى فى ضيافة محمد بن زايد بأبو ظبى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:28 م
رئيس البرلمان الأفريقى فى ضيافة محمد بن زايد بأبو ظبى بن زايد يستقبل رئيس البرلمان الأفريقي
كتب خالد إبراهيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى  ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم فى قصر البحر ، روجر نوكود دانج رئيس البرلمان الأفريقى، بحضور أمل عبد الله القبيسى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى.

وتحدث الجانبان عن العلاقات بين الإمارات  والبرلمان الافريقى، وأيضا حول دور البرلمانات فى دعم القضايا التى تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار فى مختلف المجالات.

بن زايد يستقبل رئيس البرلمان الأفريقي
بن زايد يستقبل رئيس البرلمان الأفريقي

 

زيارة رئيس البرلمان الأفريقي لمحمد بن زايد
زيارة رئيس البرلمان الأفريقي لمحمد بن زايد

 

حضر اللقاء عبد الله بن راشد المعلا ،  نائب حاكم أم القيوين ، وحمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

 

 

 


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