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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. 15ديسمبر بدء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الأئمة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:08 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. 15ديسمبر بدء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الأئمة وزير الاوقاف
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: تشغيل فرق مسح فيروس C بنظام الفترتين الصباحية والمسائية

 

فيديوجراف.. الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة والإجراءات المطلوبة

 

"الصحة" تحذر من التدخين وتواجهه.. الغرامة 20 ألف جنيه فى المنشأت العامة وحظر بيع منتجات التبغ لأقل من 18عاما.. لجنة وطنية جديدة من 10 وزارات لمكافحة الانتشار ونظام لتتبع أنواع المدخنات المغشوشة فى الأسواق

 

وزارة التموين:

"التموين": وصول 30 ألف طن زيت طعام خام لميناء الإسكندريةّ.. طرح مناقصة عالمية لشراء 55 ألف طن عباد وصويا لتعزيز الاحتياطى.. "المصيلحى" يوجه بتأمين المخزون الاستراتيجى للمحافظات الحدودية تحسبا لموسم الأمطار

 

وزارة التضامن:

"التضامن" للمواطنين: اطمئنوا تبرعاتكم لـ "57357" ذهبت لعلاج المرضى

 

التضامن: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج "تكافل " على طفلين فقط ونستهدف الأسر الجديدة ..الانتهاء من مراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان وتحويلهم الى برنامج" تكافل وكرامة " نهاية العام المالى الحالى

 

"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد الأربعاء

 

وزارة النقل:

تعرف على التزامات قانون المرور الجديد لجهات الدولة لمنع الحوادث

 

وزير النقل يعين ياسر جلال رئيسا لهيئة النقل النهرى (تحديث)

 

وزارة الزراعة:

بعد أزمة بذور الطماطم المضروبة.. "الزراعة" تضع اشتراطات جديدة لاستيراد تقاوى المحصول.. وشهادة صحية والفحص معمليا لمنع دخول الآفات الحشرية.. ومحاولات لإدخال صنف" 023" المصاب.. والمنظومة تطبق على الخضروات

 

"الزراعة": حملات مرورية على محال المبيدات لضبط المحظور وغير المصرح به

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة 2018 فى دبى

 

وزير التعليم العالى يستقبل نظيره الصومالى لبحث التعاون البحثى بين الجانبين

 

وزارة القوى العاملة:

تحويل 5.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لـ23 مصريا عملوا فى اليونان

 

صور.. أحلام ذوى الاحتياجات الخاصة بملتقى توظيف "الأمل والعمل حياة"

 

وزارة الأوقاف:

"جمعة" يبحث مع "الاتصالات" ميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف

 

15ديسمبر.. بدء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الأئمة

 


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