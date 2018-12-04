خالد بن سلمان: المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر فى جزيرة العرب

كتب إسلام جمال

أكد خالد بن سلمان، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيرانى سعى إلى تأسيس حزب الله آخر فى جزيرة العرب من خلال جماعة الحوثيين.



خالد بن سلمان

وقال بن سلمان، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر": "لم يكتف النظام الإيرانى بسجله الدموى فى المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق، وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وشدد بن سلمان على أن المملكة العربية السعودية لن تسمح بظهور حزب الله آخر فى جزيرة العرب.



تغريدة بن سلمان

واختتم قائلاً: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعى الطائفى، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها فى سبيل الدمار والتخريب الذى نشهده فى أى بلد تمتد يد النظام الإيرانى المخربة إليه".