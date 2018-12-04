حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

انقطاع المياه

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة



إزالة مجمع سكنى مخالف

محمد سعفان وزير القوى العاملة

امتحانات طلاب الثانوية العامة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

اللحمة المفرومة

حالة الطقس

جامعة الأزهر