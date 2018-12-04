حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
القوى العاملة: "الإمارات" تمد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة لنهاية ديسمبر
محمد سعفان وزير القوى العاملة
اتفاقية تعاون دولية بين المركز القومى للبحوث ورابطة التكنولوجيا الزراعية بتايلاند
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
شركة مياه الشرب بالشرقية تعلن انقطاع المياه عن أربعة مناطق بمدينة فاقوس
انقطاع المياه
وزيرة الهجرة تهنئ ربان مصرى لحصوله على جائزة أوائل الإمارات لعام 2018
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
إزاله مجمع سكنى مخالف فى أوسيم وبرج متصدع ببولاق الدكرور
إزالة مجمع سكنى مخالف
وزارة العمل السعودية: 3 حالات يجوز فيها نقل كفالة العامل لصاحب عمل آخر
محمد سعفان وزير القوى العاملة
شاهد فى دقيقة.. مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية
امتحانات طلاب الثانوية العامة
وزير الإسكان يصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
وزير التموين يبحث التعاون مع أوروجواي لتوفير اللحوم الحية والمجمدة
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
طبيب بيطرى: لحمة الكلاب لو اتفرمت ولا أجدع دكتور هيعرفها
اللحمة المفرومة
غدا.. أمطار غزيرة تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالعاصمة 15 درجة
حالة الطقس
جامعة الأزهر تقرر منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامى إلا بإذن مسبق
جامعة الأزهر
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