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جولة لمحافظ الأقصر فى مستشفى الأقصر العام لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:55 م
جولة لمحافظ الأقصر فى مستشفى الأقصر العام لمتابعة مبادرة 100 مليون صحة جانب من جولة المحافظ لمتابعة خدمة المرضى
الأقصر – أحمد مرعى
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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة مفاجئة، الثلاثاء، داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

 

كما تابع محافظ الأقصر، خلال جولته داخل المستشفى، أعمال تنفيذ مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، واستمع من المواطنين عن مدى رضائهم عن الحملة، وعن حسن معاملتهم.

 

وشدد ألهم، خلال جولته داخل المستشفى، على القيادات والأطقم الطبية بالمستشفى بضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللائقة لهم، وانتظام العمل وتواجد الأطباء والتمريض والفنيين فى الفترات الصباحية والمسائية، موجها بعدم التهاون مع أى مقصرين فى أداء عملهم.

 

كما قام محافظ الأقصر، بجولة مفاجئة داخل مبنى مجلس مدينة الأقصر بمنطقة العوامية، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، كما استمع خلال جولته داخل مبنى المجلس، إلى عدد من شكاوى المواطنين، موجها بسرعة بحثها وإيجاد أنسب الحلول لتلك الشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين.


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