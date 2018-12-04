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جنايات البحر الأحمر تقضى بإعدام شخصين لاغتصابهما فتاه معاقة ذهنيا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:55 م
جنايات البحر الأحمر تقضى بإعدام شخصين لاغتصابهما فتاه معاقة ذهنيا محكمه-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بإحالة أوراق شخصين لمفتى الجمهورية، لاغتصابهما فتاة معاقة ذهنية، وذلك للبت فى حكم إعدامهما، بعدما تبين من الأدلة وأقول الشهود ارتكابهما الواقعة.

تفاصيل الواقعة ترجع لشهر يوليو للعام السابق، عندما تلقى الرائد محمود هيبة رئيس مباحث قسم أول الغردقة انذاك بلاغا من أسرة فتاة معاقة ذهنيًا تبلغ من العمر 25 سنة باختفائها أثناء تواجدهم بالممشى السياحى بالغردقة خلال فترة قضاء أجازة المصيف بالغردقة.

على الفور تم أخطار العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية انذاك والدى أمر بتشكيل فريق بحث الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث فى تلك التوقيت ورئيس مباحث القسم الآن وباشتراك كلا من الرائدان أحمد فاضل وأحمد فخر والنقيب لؤى الصياد.

تبين من تحريات فريق البحث أن شابين استدرجا الفتاة واستغلا عدم معرفتها بالواقع وظروفها الصحية واختفائها من اسرتها وقاما باستدراجها من الممشى السياحى إلى فيلا يملكها أحدهم بمنطقة الهضبة واغتصباها لمدة 12 ساعة.

وتوصلت تحريات الرائد أسامة مهران والنقيب لؤى الصياد معاونى مباحث القسم، أن مرتكبا الواقعة هما كل "صلاح. أ" يعمل فى مجال النقل السياحى ومتزوج من أجنبية وسبق اتهامه فى عدة قضايا آخرها قضية مخدرات، والمدعو "نبيل. و" تاجر سيارات.

كما تبين أن الفيل ملك الأول وأنهما قاما بعد ارتكاب جريمتهم بتركها بشارع شيرى وسط الغردقة، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة والقبض على المتهمين والعرض على النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم ثم احالة القضية لمحكمة الجنايات التى اصدرت حكمها سالف الذكر.

 


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