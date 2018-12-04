جامعة بنها تستضيف المؤتمر الدولى لتطوير التعليم والبحث العلمى يناير المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والجودة والاعتماد الاكاديمي وتصنيف الجامعات وحوكمة الادارة الجامعية، هي المحاور الرئيسية للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية الذي سيعقد بجامعة بنها خلال الفترة من 22 الي 23 يناير القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تطوير التعليم العالي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة التسويق والدعاية الخاصة بالمؤتمر بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاع العلاقات الثقافية بالجامعة والدكتور علي عبدالنبي نائب مدير وحدة الوافدين.

وقال المغربي، إن تنظيم هذا المؤتمر في بداية عام 2019 والتي خصصته القيادة السياسية ليكون عام التعليم في مصر، سيتيح الفرصة لتبادل الافكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محلياً واقليمياً ودولياً في مجال تطوير التعليم العالي.

وأضاف، أنه نظراً لمرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً علي بدء تطبيق مشروعات التطوير والجودة والاعتماد الاكاديمي في المنطقة العربية، فكان لابد من دراسة أثر تلك المشروعات علي العملية التعليمية والبحثية وسبل تطويرها وتفعيلها في ضوء المتغيرات والتحديات، ولذلك يتم عقد المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية بجامعة بنها ليتيح الفرصة لتبادل الافكار الجديدة.

وأعلن الدكتور المغربي، أن أول 50 مسجل من أعضاء هيئة التدريس للحضور والمشاركة بفاعليات المؤتمر سوف يحصلون على المشاركة المجانية بفاعليات المؤتمر.