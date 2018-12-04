توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج

توقفت رحلات الصيد ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بسبب شدة الرياح، وارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط، وعدم استقرار الطقس، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، وعلى جانبي القرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل بقرى الجزيرة الخضراء.
وأكد عبد النبي محمد، شيخ الصيادين، لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع الامواج وشدة الرياح أجبرت الصيادين لعدم الخروج في رحلات صيد خشبة غرق المراكب والصيادين، مشيراً إلى أن أكثر من 600 مركب رست بميناء الصيد وبشاطئ بحيرة البرلس وقرى الجزيرة الخضراء.
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