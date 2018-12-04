توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج

كفر الشيخ – محمد سليمان

توقفت رحلات الصيد ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بسبب شدة الرياح، وارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط، وعدم استقرار الطقس، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، وعلى جانبي القرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل بقرى الجزيرة الخضراء.