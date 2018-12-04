تنفيذ حكم الإعدام على 5 متهمين بينهم سيدة داخل سجن المنيا شديد الحراسة

فريق المحافظات

نفذت مصلحة السجون اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بسجن المنيا شديد الحراسة على 5 متهمين، في قضايا قتل عمد بينهم سيدة.

قال مصدر أمني، إنه جرى تنفيذ الإعدام شنقا على كل من، "عمر. ع. ع"، مقيم أسيوط، في القضية رقم 2176 لسنة 2011 جنايات ثان أسيوط، المقيدة برقم 274 لسنة 2011 كلي أسيوط، بتهمة القتل العمد، و"عصام. ش. م"، مقيم الغردقة، في القضية رقم 823 لسنة 2010 جنايات مركز قنا، المقيدة برقم 236 لسنة 2010 كلي قنا، بتهمة القتل العمد.

كما جرى إعدام "أشرف. ك. م"، مقيم قنا، القضية رقم 823 لسنة 2010 جنايات مركز قنا، المقيدة برقم 236 لسنة 2010 كلي قنا، التهمة قتل عمد، و"عمر. ر. س"، مقيم بالقاهرة، القضية رقم 930 لسنة 2015 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 19 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، التهمة قتل عمد.

وجرى إعدام "أميمة. أ. م"، مقيمة أسوان، القضية رقم 5525 لسنة 2009 جنايات ثان أسوان، المقيدة برقم 600 لسنة 2009 كلي أسوان.

وعقب تنفيذ حكم الإعدام نقلت الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام وقررت نيابة جنوب المنيا الكلية التصريح بالدفن بدون مراسم جنائزية.