تمويل 15 ألف و700 مشروع بقروض مقدمة من جهاز تنمية المشروعات بالشرقية

أكد حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة ليعمل على توفير وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب ، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وبالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة وتشجيع الشباب للحصول على القروض وإقامة مشروعات تدر لهم دخلاً وتحقق لهم إستقرار مجتمعياً وإقتصادياً بما ينعكس على رفع معدلات الإقتصاد المصري .

وأوضح أن الجهاز قام بتقديم قروض بقيمة 308 مليون و 200 ألف جنيه لتمويل 15 ألف و700 مشروع صغير ومتناهي الصغر ليوفر ما يقرب من 24 ألف و 674 فرصة عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة ، وذلك خلال عام 2018 حتى الآن .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الإقتصاد ، ذلك أثناء ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشميع مركزين للمستلزمات الطبية بدون ‏ترخيص و ضبط عدد من الصيدليات المخالفة و ذلك بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي ‏سوق الأدوية والصيدليات بمركزي " ههيا وأبوكبير " ،وتحريز عدد 300" زجاجة – عبوة" أدوية ‏ومستلزمات طبية مخالفة ومستلزمات صدر بحقها منشور من وزارة الصحة.