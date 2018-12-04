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تعليم القاهرة:مشاركة المدارس الثانوية والإدارات التعليمية فى حملة فيروس سى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:00 ص
تعليم القاهرة:مشاركة المدارس الثانوية والإدارات التعليمية فى حملة فيروس سى حملة فيروس سى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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اكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك تعاون كبير من المديرية مع الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم بالمدارس الثانوى، وكذلك بدواوين الإدارات التعليمية، وتوجيه الموظفين والمعلمين بالمشاركة واجراء الفحوصات.\
 
 
واضاف مدير تعليم القاهرة، ل اليوم السابع، أنه تم نشر لافتات بالمدارس والإدارات التعليمية، للتوعية بأهمية الحملة والمشاركة فيها للحفاظ على الصحة، وتوضيح نقاط فرق المسح.
 
 
يذكر أن مديرية الصحة بالقاهرة خصصت 2466 موقع للحملة بالإضافة إلى الفرق المتحركة والتي يتم الدفع بها باماكن التجمعات بالهيئات والشركات والمناطق الاكثر احتياجاً تعمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءاً بكامل طاقتها.
 
 
 
 

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