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تعليق ضرائب الوقود سيكلف الخزانة الفرنسية مليارى يورو

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:33 م
تعليق ضرائب الوقود سيكلف الخزانة الفرنسية مليارى يورو مظاهرات فرنسا
رويترز
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أبلغ مصدر حكومى رويترز اليوم الثلاثاء أن تعليق العمل بزيادات مزمعة على ضرائب الوقود لستة أشهر، حسبما أعلنته الحكومة الفرنسية لتهدئة محتجى ما يعرف بحركة "السترات الصفراء"، سيكلف الدولة مليارى يورو (2.3 مليار دولار).

وأضاف المصدر أن هذه الفجوة المالية ستُموَل بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8% فى 2019.

وعلق رئيس الوزراء الفرنسى العمل بزيادات ضرائب الوقود المزمعة لستة أشهر عقب مظاهرات شابها العنف أحيانا استمرت لأسابيع وذلك فى أول تراجع كبير لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

 

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فرنسا

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