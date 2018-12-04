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تعرف على 13 مخططا إرهابيا نفذهم المتهمين فى قضية أحداث كنيسة مارمينا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:30 ص
تعرف على 13 مخططا إرهابيا نفذهم المتهمين فى قضية أحداث كنيسة مارمينا كنيسة مارمينا بحلوان
كتبت – هناء أبو العز
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بعد أن أصدر النائب العام  المستشار نبيل أحمد صادق، قراره بإحالة 11 متهم للمحاكمة الجنائية  بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بحلوان، ترصد اليوم السابع أبرز العمليات الإرهابية التى قاموا بها:

 

1- أسس المتهمون جماعة إرهابية وتولى أحدهم قيادتها وإنضم الباقى للجماعة التكفيرية وتمويل عناصرها، حيث أسفرت تحريات الأمن الوطنى عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل، خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.

2- قتلوا 9 مسيحيين وفرد شرطة، وشرعوا  فى قتل آخرين، حيث استهدفت جماعتهم قتل المسيحين.

3- قاوموا  رجال الشرطة بالقوة والعنف بأن استهدفوا حافلة تقل ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة حلوان.

4- صنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها، بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر.

5- السعى لدى جماعة داعش خارج البلاد، بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد.

6- استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية.

7- حيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية. 

8- تمكن  المتهم الأول من تصنيع عبوة مفرقعة، وفى شهر أغسطس 2016 قتل مسيحى بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، وسرقة سيارته، باستخدام سلاح أبيض، وعقب ذلك قتل ثلاثة من رجال القوات المسلحة من العاملين بمحطة تحصيل رسوم الطريق الإقليمي بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

9- رصد 6 كنائس بمنطقتى 15 مايو والمعادى، تمهيدا لاستهدافها ومرتاديها من المسيحيين بعمليات إرهابية.

10- قتل  مسيحيين مالكى حانوت لبيع الأجهزة الكهربائية بحلوان.

11 - قيام المتهم إبراهيم إسماعيل باستهداف كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان، حاملا سلاح اليا أمده به المتهمون محمد اسماعيل اسماعيل، وابراهيم دسوقى احمد، وسالم متولى سالم، كارم ضيف عبد الرازق، شوربجى محمد محمود، وقتل 6 مسيحيين من مرتاديها، وفرد شرطة من المرابطين لتأمينها وشرع فى قتل آخرين فى محيطها، وقاوم رجال الشرطة القائمين على ضبطه.

12- التحقيقات كشفت سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم ابراهيم اسماعيل اسماعيل.

13- ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الاقليمى بمنطقة العياط فى الجيزة.


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