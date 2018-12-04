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تعرف على تسعيرة خدمة الأتوبيس الذكى "كريم باص"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:23 م
تعرف على تسعيرة خدمة الأتوبيس الذكى "كريم باص" كريم باص - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت هدير شلبى مدير خدمة النقل الجماعى بشركة كريم مصر، أن أجرة الأتوبيس الذكى "كريم باص" المقدمة من كريم مصر تصل إلى 25 جنيها موحدة على جميع الرحلات فى الفترة التجريبية للخدمة والتى بدأت من اليوم، موضحة أن طلب الباص الذى يتم عبر تطبيق مختلف عن التطبيق الحالى للشركة تحت اسم كريم باص.

وقالت فى لقاء صحفى خاص بإطلاق الخدمة بمصر، أن الشركة بدأت الخدمة اليوم بشكل تجريبى عبر 25 أتوبيس كما تتجه للتوسع فى نحو 4 إلى 5 محافظات خلال 6 أشهر القادمة، مضيفة أن الخدمة تتم عبر 4 خطوط، خط يبدأ من أكتوبر مرورا بالمهندسين ثم التحرير، والثانى يمر عبر التحرير والمهندسين وصولا لـ6 أكتوبر، والثالث يبدأ من كورنيش المعادى ويصل إلى الجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس والرابع يبدأ من التجمع عند الجامعة الأمريكية وصولا إلى كورنيش المعادى.

وذكرت أنه بشأن الفارق ما بين خدمة الأتوبيس الذكى لمواصلات مصر ونظيرتها "كريم باص" أن الأخيرة تتضمن كول سنتر، كما يضمن للعميل الحصول على المقعد الذى قام بحجزه عبر التطبيق بدلا من الوقوف، كما يمكننا عمل خطوط صغيرة وكبيرة، فضلا عن توافر تقنية مراقبة خط السير والحصول على تقييم العميل.


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