"تضامن المنوفية": صرف 177 ألف جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية

أ.ش.أ

أكدت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه تم صرف 177 ألفا و700 جنيه مساعدات مالية لأصحاب الأمراض المستعصية على نطاق المحافظة ضمن فعاليات مبادرة "الحماية والرعاية والتنمية المتكاملة لمرضى الأمراض المستعصية وأسرهم".

وقالت وكيل الوزارة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات العامة بجميع مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات المالية بلغ 126 أسرة من أصحاب الأمراض المستعصية على مستوى المحافظة.