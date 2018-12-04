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ترامب عن محاميه السابق وكاتم أسراره: يستحق حكم كامل وشامل ضده

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:33 م
ترامب عن محاميه السابق وكاتم أسراره: يستحق حكم كامل وشامل ضده ترامب ومايكل كوهين
كتبت ريم عبد الحميد
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى إصدار حكم كامل وشامل ضد محاميه السابق وكاتم أسراره مايكل كوهين، الذى كان أحد أقرب الموالين له قبل فترة قصيرة، رغم أن الأخير قال إنه لا يستحق السجن على الاتهامات الجنائية التى اعترف بأنه مذنب بها.

 

وقال ترامب فى تغريدة على تويتنر أمس، الإثنين، "تقصدون أنه يمكن أن يقوم بكل هذه الأشياء المروعة التى ليست لها علاقة بترامب، أشياء لها علاقة بالتزوير والقروض الكبرى والضرائب وما إلى ذلك، ولا يبقى لفترة طويلة فى السجن".. وتابع قائلا: "لقد اختلق قصص من أجل أن يحصل على صفقة هائلة ومخفضة بالفعل لنفسه، وكذب من أجل هذه النتيجة ينبغى فى رأسى أن يقضى حكما كاملا".

 

وسبق أن وصف الرئيس الأمريكى محاميه بالكذاب، وأضاف أنه ليس بشخص ذكى جدا، وذلك بعدما اعترف الأخير بأنه كذب على الكونجرس بشأن مدى معرفة ترامب بمشروع إقامة برج فى روسيا إبان الحملة الانتخابية فى عام 2016.

 

وأضاف أن مايكل كوهين يكذب ويحاول أن يحصل على حكم مخفف على أشياء ليس لها علاقة به.

 

وجاءت تصريحات ترامب بعدما ظهر كوهين بشكل مفاجئ أمام المحكمة، يوم الخميس الماضى، واعترف بإدلائه بتصريحات خاطئة فى عام 2017 للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن مشروع برج ترامب فى روسيا.


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