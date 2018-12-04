تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال يخسر 13.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 721.903 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151 مليون ورقة مالية بقيمة 627 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.23%، والعرب على 6.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.24%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 41.7 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 52 ألف جنيه، 49.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.32% عند مستوى 12611 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 665 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1660 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 118 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.