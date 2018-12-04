تاون جاس تواصل فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وتزور مواقع الشركة

كتب- مصطفى عبد التواب

تواصل تاون جاس فعاليات أسبوع السلامة، الذى تنظمه الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة البترول فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تحت رعاية المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة وفريق السلامة والصحة المهنية والذين بدءوا بوقفة تعبوية، تناول أسبوع السلامة والصحة المهنية زيارة مواقع الشركة المختلفة.

وأضاف البيان، أن الفريق حرص على أن تتم جميع أعمال الشبكات والتركيبات الخارجية والداخلية والتحويلات، بصورة آمنة لضمان سلامة العملاء.