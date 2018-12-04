video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تاون جاس تواصل فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وتزور مواقع الشركة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:14 م
تاون جاس تواصل فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية وتزور مواقع الشركة فريق السلامة والصحة المهنية بشركة تاون جاس
كتب- مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

تواصل تاون جاس فعاليات أسبوع السلامة، الذى تنظمه الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة البترول فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تحت رعاية المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة وفريق السلامة والصحة المهنية والذين بدءوا بوقفة تعبوية، تناول أسبوع السلامة والصحة المهنية زيارة مواقع الشركة المختلفة.

وأضاف البيان، أن الفريق حرص على أن تتم جميع أعمال الشبكات والتركيبات الخارجية والداخلية والتحويلات، بصورة آمنة لضمان سلامة العملاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تاون جاس: توصيل الغاز إلى 63.6 ألف وحدة بالقاهرة.. ورفعها لـ64 نهاية العام

تاون جاس

البرتول

اخبار الاقتصاد

الشركة القابضة للغازات الطبيعية

هيئة البترول




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة