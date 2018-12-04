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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:05 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول. 
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة الخطوط نسما   120 المتجهة الي مدينة تبوك، تأخرا عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مطارات الوصول. 
 
وأإضافت المصادر أن رحلة الخطوط التركية 695 المتجهة إلى إسطنبول ورحلة خطوط النيل 81 المتجهة إلى أسوان تأخرا عن موعد إقلاعهما المقرر بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف وأعمال الصيانة. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


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