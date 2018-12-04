تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة الخطوط نسما 120 المتجهة الي مدينة تبوك، تأخرا عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مطارات الوصول.

وأإضافت المصادر أن رحلة الخطوط التركية 695 المتجهة إلى إسطنبول ورحلة خطوط النيل 81 المتجهة إلى أسوان تأخرا عن موعد إقلاعهما المقرر بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف وأعمال الصيانة.