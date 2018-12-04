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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:09 ص
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بمشاركة 50 فنان من ايطاليا وانجلترا ومصر..

بينالى شرم الشيخ يبهر سياح العالم.. فودة: رسالة سلام وطمأنينة للعالم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:52 ص
بينالى شرم الشيخ يبهر سياح العالم.. فودة: رسالة سلام وطمأنينة للعالم جانب من الحفل
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدورة الثالثة لبينالى شرم الشيخ، حيث تفقد المعرض المقام بأحد فنادق الشيخ الكبرى تحت شعار "بينالى شرم الشيخ"، وتحت رعايته وبحضور الفنان العالمى جمال مليكة عبد الفتاح حلمى، المستشار الاعلامى للمحافظة واللواء محمود عيسى، ولفيف من أهالى الفنانين الأجانب المشاركين.

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واستمع فودة إلى شرح الفنانين المشاركين بلوحاتهم المرسومة وأعرب عن سعادته وسط هذا الحدث العالمى، الذى يحدث على ارض شرم الشيخ وجنوب سيناء، والذى يعد أكبر دعاية للسياحة، خاصة أنه يضم أكثر من 50 فنانا من مختلف دول العالم بالإضافة إلى مصر.

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وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب فى كلمته، الذى انعقد بمدينة السلام العالمية "شرم الشيخ" أن هذا البينالى رقم 3 ويحمل اسم بينالى شرم الشيخ وتقوم به المحافظة كاملا، ولم نكلف الدولة اى اعباء مالية يعد رسالة سلام وطمأنينة للعالم بأن مصر واحة الأمن والأمان وكنا نتمنى مشاركة وزارة الثقافة بقوة فى هذا النشاط الفنى العالمى القوى والذى يدعم السياحة بقوة ونحن نحقق نتائج مشرفة رغم المحافظة الكبير وهى حوالى 31 ألف ك م مربع و9 مدن و 5 محميات طبيعية وبها حوالى 600 كيلو متر شواطئ يحدها من الشمال خليج السويس والعقبة والبحر الاحمر وتحتوى على معالم دينية مثل دير سانت كاترين وهى أكبر دير فى العالم.

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وقال "إننا سعداء جدا لوجودكم معنا وهذا ترابط بين الشعوب والحب وهذا ما نسعى له دائما جميعا ووجه دعوة للفنانين المشاركين للتجول داخل مدينة شرم الشيخ والشوارع السياحية ورسم لوحات طبيعية كما وعدهم بتحقيق زيارة الى الجبال الجميلة بشرم الشيخ".

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وأشار إلى أن هذه المدينة اختصت أيضا بسياحة المؤتمرات حيث استضاف خلال نوفمبر الماضى مؤتمر شباب العالم وشمل حوالى 5000 شاب من مختلف انحاء العالم ومؤتمر التنوع البيئى شمل حوالى 19000 الخميس الماضى، وأيضا مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمؤتمر الاقتصادى الذى ينعقد نهاية الاسبوع الحالى سوف بحضور رئيس الجمهورية وحوالى 30 من الوزراء و6 رؤساء دول و1000 مشارك.

وطالب فودة، من الفنانين المشاركين أن يكونوا سفراء لدولهم فى الخارج وان يوجهوا دعوة لأصدقائهم لأسرهم لزيارة تلك المدينة السياحية حيث الامن والأمان وفى نهاية المؤتمر الصحفى قامت الفنانة المصرية صفية يحى بإهداء لوحة بصورة المحافظ رسمتها بنفسها وأهدتها اليه.


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