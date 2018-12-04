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بيع اكثر من 284 الف كراسة شروط لحجز وحدات الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:00 ص
بيع اكثر من 284 الف كراسة شروط لحجز وحدات الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعى مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن
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قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز ٢٨٤ ألف كراسة شروط.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أنالكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

 

وأشارت إلى أن أعداد من قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن تجاوز ١٢٤ ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم زيادة مبلغ الدعم لـ40 ألف جنيه، بدلا من 25.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ٣ غرف وهو ما يتلائم مع دخلوإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة .

 

 

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرا وهوما كان يمثل تحدي واضحا أمام المواطنين قى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.

 


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وزاره الاسكان

صندوق الاسكان الاجتماعى

الاعلان العاشر

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