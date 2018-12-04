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بلاغ للنائب العام ضد منى البرنس بعد لقائها السفير الإسرائيلى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:04 م
بلاغ للنائب العام ضد منى البرنس بعد لقائها السفير الإسرائيلى منى برنس مع سفير اسرائيل
كتبت إيمان على
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أعلن الدكتور سمير صبرى ، المحام ، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد منى البرنس بعد لقائها السفير الإسرائيلى ، وما تداولته على صفحتها بموقع "الفيس بوك " بشأن هذا اللقاء ، لافتا إلى أنها اعتادت اتباع سلوك منحرف وشاذ عن الجميع .

واعتبر "صبرى " ، هذا اللقاء ما هو إلا جريمه ، وتعامل مع جهه أجنبيه عدوه للعالم العربى ولمصر من الأساس حتى لو كان هناك اتفاقيه مبرمه ، فهى لا صفة لها فى التطبيق الخاصة بها وهو تعامل مع جهه اجنبيه دون ترخيص ويعرضها للمحاكمه الجنائيه.

كانت قد أثارت صورة منى البرنس ، أستاذ الأدب الجامعى بقناة السويس والمعزوله منها ، مع السفير الإسرائيلى ديفيد جوفيرين ، جدلا واسعا على مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، كما تم تداولها على صفحات النشطاء بـ"الفيس بوك " رافضين هذا اللقاء .

كما شن نشطاء "الفيسبوك " هجوما حادا على "منى البرنس " ، متهمين إياها بالتخلى عن قوميتها العربيه والقضية الفلسطينية.

 


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منى البرنس

اسرائيل

الوطن العربى

السفير الاسرائيلى




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