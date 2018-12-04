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بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفيات جامعة القاهرة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:38 م
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ومستشفيات جامعة القاهرة الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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وقعت هيئة التأمين الصحى ومستشفيات جامعة القاهرة بروتوكول تعاون لتوسيع مظلة تقديم الخدمة للمنتفعين من خدمات الهيئة بالجمهورية.
 
وجاء الاتفاق انطلاقاً من رؤية هيئة التأمين الصحى ومستشفيات جامعة القاهرة للعمل على إنهاء قوائم أنتظار المرضى فى تخصصات أمراض وجراحات كل من ( المفاصل – العيون – جراحات القلب – قساطر القلب العلاجية والدوائية، لجميع الفئات العمرية من المرضي المنتفعين بخدمات التأمين الصحى.
 
وأكدت الدكتوررة سهير رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تأتى وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتو مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى.
 
 
 
 
 

 

 


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