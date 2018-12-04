برتوكول تعاون بين جامعتى أسيوط والإمام عبد الرحمن بالسعودية

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون العلمى والثقافى بين كلية الهندسة بالجامعة وكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وهو ما تم اعتماده خلال جلسة مجلس الجامعة .

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعتين على إقامة تعاون مشترك بينهما، وذلك لما يمثله هذا التعاون من ركيزة أساسية لبناء أواصر التعاون المشترك فى مختلف المجالات العلمية والتعليمية والثقافية ومجالات البحوث وبرنامج التدريب وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير البرامج المستقبلية بين المؤسستين.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تسعى إلى توطيد أطر التعاون والعمل المشترك بينها وبين غيرها من الجامعات على مستوى العالم، والذى من شأنه الإسهام فى زيادة فرص التبادل العلمى والثقافى فى كافة المجالات بما يصب فى صالح تطوير خدماتها التعليمية والثقافية والارتقاء بجودة مخرجاتها العلمية.

كما أكد الدكتور الجمال، على حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بكلية الهندسة لما تقوم به من دور هام فى ربط الخدمة التعليمية والبحثية داخل الجامعة ودفع الحركة الصناعية والتكنولوجية والمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وتخريجها لأجيال من المبدعين والمبتكرين فى مختلف المجالات وهو ما يأتى ضمن خطة تمويل جامعة أسيوط وتحويلها إلى جامعة من جامعات الجيل الثالث المتطورة .

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، أن المذكرة نصت على تبادل تسهيل إجراءات قيد وتسجيل المبعوثين فى مرحلة الدراسات العليا وفق الأسس المعمول بها فى الجامعتين، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس من خلال تبادل الزيارات والإعارة للأساتذة الزائرين فى التخصصات المختلفة وحضور المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالإشراف على الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه كلجان مناقشة وكممتحنين ، بالإضافة إلى تعظيم استفادة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعتين من الإمكانيات المتاحة بكل منهما والتى تشمل الأجهزة العلمية والبحثية وأجهزة التحليل المعملية والمكتبات وشبكة المعلومات وإجراء البحوث المشتركة ، وكذلك تبادل المطبوعات من الكتب والدوريات والنشرات العلمية والبحثية والنشر فى المجلات العلمية المحكمة والمنح الدراسية والوفود الطلابية ، إلى جانب التعاون فى مجال تدريب وتأهيل الكادر الوظيفى الإدارى والفنى فى مختلف المجالات.