بالإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 4 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، انتشار 8 شائعات فى 4 أيام فى الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجارى، فتواصل المركز المعلومات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات

وتضمنت هذه الشائعات استبعاد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى وإلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سى بالشوارع وإقرار خصومات على المعلمين بهدف تقليل النفقات وسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة وزيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركى وطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه وضم صندوق السياحة للموازنة العامة للدولة.