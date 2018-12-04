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انفوجراف.. جولات ولى العهد السعودى الخارجية × 7 أرقام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:07 م
انفوجراف.. جولات ولى العهد السعودى الخارجية × 7 أرقام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب محمد عبد العظيم
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فى إطار التركيز على الجولة الخارجية الأخيرة التى قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، قبل وصوله للأرجنتين للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين، عرضت وزارة الخارجية السعودية انفوجراف يضم بعض الأرقام المهمة حول الزيارات بداية من الدول التى زارها الأمير السعودى قبل المشاركة فى القمة بالأرجنتين وبعد المشاركة، حيث زار 4 دول فى الشمال الإفريقى، وفيما يلى الانفوجراف الذى يوضح أبرز 7 أرقام فى جولة الأمير محمد بن سلمان.

 

 

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1- الجولة الخارجية للأمير محمد بن سلمان استمرت لمدة 11 يوما.

2- زار الأمير محمد بن سلمان خلال جولاته الأخيرة 7 دول، هى الإمارات ، والبحرين، ومصر، وتونس، والأرجنتين، وموريتانيا، والجزائر.

3- قطع الأمير محمد بن سلمان خلال هذه الجولات 19068 ميلا.

4- عقد ولى العهد السعودى 11 اجتماعا مختلفا مع رؤساء الدول المختلفة.

5- التقى الأمير محمد بن سلمان، مع 47 مسئولا خلال زيارته لـ 11 دولة.

6- شارك ولى العهد السعودى فى 54 اجتماعا مختلفا على هامش الزيارات الخارجية.

7- فى إطار الاحتفاء بولى العهد السعودى، تم منح الأمير محمد سلمان ميداليتين من طراز رفيع.

 

 

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