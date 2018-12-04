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انشاء مدرسة تجريبية جديدة بالغردقة باسم " زينب عوض "

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:09 م
انشاء مدرسة تجريبية جديدة بالغردقة باسم " زينب عوض " جانب من توقيع البروتوكول
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وقع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع رجل أعمال، للتبرع لانشاء مدرسة تجريبية جديدة بأسم مدرسة زينب عوض بتقسيم الأحياء شمال الغردقة.

 

وأعلن بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، أن المدرسة تبلغ مساحتها 6387 متر مربع، وتضم 14 فصل دراس، حيث تم اعتماد المخطط التفصيلى للمدرسة من الهيئة العامة الأبنية التعليمية.

 

تتولى هيئة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر الاشراف على التنفيذ والاستلام خلال اثنا عشر شهرا من تاريخ البروتوكول وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم فور الانتهاء منها.

 

كما تقوم المحافظة ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتوصيل المرافق الرئيسية و يقوم المتبرع باستكمال المرافق الداخلية .

 

وجه المحافظ الشكر والتقدير لرجل الأعمال المتبرع  بالمدرسة على مساهمته فى العملية التعليمية بالمحافظة ليعد مثال يحتذى به فى تطبيق المشاركة المجتمعية والتعاون مع الدولة.

 


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