انتشال أكثر من 4 آلاف جثة من تحت أنقاض الموصل بالعراق

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، اليوم الإثنين، انتشال 4 آلاف و657 جثة من تحت الأنقاض فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى منذ استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابى ، وحتى السادس من نوفمبر الماضي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوى ، فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن فرق الدفاع المدنى انتشلت 2665 جثة معلومة الهوية، و1992 أخرى مجهولة الهوية، لافتا الى أنه من بين الجثث 851 جثة تعود لأطفال معلومى الهوية.

وقال الغراوى إن خطر وجود العديد من الألغام والعبوات والمخلفات الحربية أدى إلى العديد من الحوادث، كما أنها تمثل عائقا كبيرا أمام عودة العديد من العائلات إلى منازلها.

وطالب الحكومة العراقية برفع المخلفات الحربية ، ووزارة الصحة بإستكمال متطلبات فحص الحمض النووي، وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية.

ولا تزال أعداد المدنيين، الذين قتلوا خلال حرب الموصل ، غير معروفة ، وتتراوح الأرقام المعلنة من مصادر مختلفة بين بضعة آلاف و20 ألفا.

وكانت القوات العراقية قد استعادت مدينة الموصل من "داعش" فى أغسطس 2017 بعد تسعة أشهر من الحرب الطاحنة التى استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوى على نطاق واسع.