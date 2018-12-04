اليوم السابع: "المستفزون".. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد رئيس الاستخبارات الأمريكية خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر المحورى فى استقرار المنطقة، كما تكشف اليوم السابع فى ملف خاص بعنوان "المستفزون" جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة.



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