video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: "المستفزون".. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:36 م
اليوم السابع: "المستفزون".. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة عدد اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد رئيس الاستخبارات الأمريكية خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور مصر المحورى فى استقرار المنطقة، كما تكشف اليوم السابع فى ملف خاص بعنوان "المستفزون" جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة.
 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

رئيس الاستخبارات الأمريكية لـ "السيسى": دور مصر محورى لاستقرار المنطقة.. الرئيس يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن.. ودانيال كوتس: الولايات المتحدة حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة

سلسلة لقاءات للعصار مع ممثلى الدول المشاركة.. "تمساح 3" و"ناثر الألغام" أهم الأسلحة لمصرية بمعرض "إيدكس"

 

المستفزون.. جماعة البحث عن الشهرة بالأفعال الشاذة.. منى برنس تبحث عن النجومية بالرقص ولقاء السفير الإسرائيلى.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان عارٍ.. سما المصرى راقصة صباحا وداعية مساء.. وميدو المستفز الأكبر للجمهور الأهلاوى

محمود يفتتح محلاً لبيع وصيانة الهواتف بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

 

الحكومة: لم نستبعد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى.. ووزارة المالية تنفى اعتزام مصر مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.. ولا زيادات فى أسعار السجائر المحلية

سامح شكرى: نعتز بالروابط الوثيقة والأخوية بين مصر والكويت

 

التحفظ على أموال الإخوان تدرس طلبا بتحصيل الغرامات فى قضية "إهانة القضاة"

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية لهم

مصر تبدأ إنتاج النقود البلاستيكية بمطبعة البنك المركزى بالعاصمة الإدارية 2020

عدد اليوم السابع

 


إضافة تعليق

السيسي

السيسى

المخابرات الامريكية

النقود البلاستيكية

العاصمة الادارية

سما المصرى

رانيا يوسف

نبيه الوحش

ميدو

العملة البلاستك

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة