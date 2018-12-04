النائب العام يؤكد أهمية دور اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج

كتبت إبراهيم قاسم

أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج كأحد الآليات القانونية في استرداد الأموال والتي من خلالها أمكن تفادي الصعوبات المترتبة على اختلاف النظم القانونية بين الدول .

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن ذلك جاء خلال كلمة المستشار نبيل صادق فى اجتماع المدعين العامين، لمنطقة حوض المتوسط ودول البلقان، والذى عقد بمدينة أكس أون بروفونس، بدولة فرنسا، حيث يأتى ذلك ضمن اهتمام النيابة العامة المصرية، بالتعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى الدول الاخرى، دعما لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومداً لجسور التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى منطقة حوض المتوسط باعتبارهما السبيل الأمثل، لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم .

وألمح النائب العام إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى بين أجهزة الإدعاء العام، بدول حوض المتوسط، لمكافحة الجريمة المنظمة، وضرورة العمل على منع توفير ملاذات آمنة للأموال متحصلات الجريمة، مؤكدا وجود أمثلة ناجحة فى التعاون الدولى فى هذا المجال بين النيابة العامة المصرية، ونظيرتها الفرنسية .

ومن جانبه أشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، المستشار أحمد سعيد إلى دور وحدات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب فى منطقة حوض المتوسط فيىالتحري عن أموال مرتكبي الجرائم المنظمة وتبادل المعلومات فيما بينها وإبلاغ النيابة العامة بعد الحصول على موافقة الوحدات مقدمة المعلومات إحتراماً لقواعد إجمونت .

وأكد المستشار أحمد سعيد، أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين وحدات مكافحة غسل الأموال، بدول البحر الأبيض المتوسط فى مجال تبادل المعلومات.

وأوصى المشاركون فى اجتماع المدعين العامين لدول البحر الأبيض المتوسط، ودول البلقان إلى ضرورة استمرار ودعم التعاون القضائى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتذليل العقبات التى قد تعترض التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وإنشاء نقاط اتصال للتنسيق بين دول البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال على أن يتم مناقشة تلك الإجراءات فى الاجتماع القادم ضمن موضوعات أخرى تتعلق بتتبع وملاحقة مرتكبى الجريمة المنظمة العابرة للحدود.