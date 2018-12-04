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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:44 ص
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المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى أفغانستان يصل باكستان

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:43 ص
المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى أفغانستان يصل باكستان زلماى خليل زاد
إسلام أباد (أ ش أ)
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وصل المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى أفغانستان زلماى خليل زاد اليوم الثلاثاء، إلى باكستان للاجتماع مع عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين فى محاولة لضم حركة "طالبان" لمحادثات السلام.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن زيارة زاد لإسلام أباد تأتى بعد يوم واحد من قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكتابة رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان يدعو فيها للتعاون معه.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المقرر أن يزور زلماى خليل زاد أيضا أفغانستان، وروسيا، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر خلال جولته الحالية؛ وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تهدف إلى إيجاد نهاية سلمية للحرب الأفغانية.

 


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