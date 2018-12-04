وردا على سؤال بخصوص احتمال إجراء اتصالات بين الرئيس الروسى والقيادة السعودية قبيل الاجتماع، قال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- : "لا توجد أى اتصالات اليوم أو غداً بهذا الصدد".



وأضاف :" أن هذا العمل يقوم به الخبراء".