صرح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، بأنه من غير المخطط إجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة السعودية قبيل لقاء "أوبك+".
وردا على سؤال بخصوص احتمال إجراء اتصالات بين الرئيس الروسى والقيادة السعودية قبيل الاجتماع، قال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- : "لا توجد أى اتصالات اليوم أو غداً بهذا الصدد".
وأضاف :" أن هذا العمل يقوم به الخبراء".
من ناحية أخرى أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن روسيا تستعد لزيارة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الأربعاء.
وردا على سؤال بشأن جدول زيارة مادورو لموسكو، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إنها زيارة عمل، ونحن نستعد لها".
وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية: " أن بوتين ومادورو سيعقدان لقاء مصغرا بينهما ومباحثات موسعة بين الجانبين الروسى والفنزويلي.
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