video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: "الإمارات" تمد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة لنهاية ديسمبر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:04 م
القوى العاملة: "الإمارات" تمد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة لنهاية ديسمبر محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة بدولة الإمارات العربية المتحدة تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة "احمِ نفسك بتعديل وضعك" للعمالة المصرية والوافدة حتى نهاية ديسمبر 2018، لتوفّر فرصة ثمينة لهذه الفئة لبدء حياة جديدة بعيداً عن مخاوف الملاحقة القانونية ولرفع عن كواهل المستفيدين منها أعباء الغرامات المالية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية للدولة وفي إطار احتفالاتها باليوم الوطني السابع والأربعين.

وتلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة ، وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن المستشار العمالى بأبو ظبى  ياسر عيد، أشار إلى أن  المبادرة تهدف إلى إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الشهور الثلاثة الماضية، لتعديل وضعه، إما بمغادرة الدولة طوعا أو الحصول على إقامة شرعية  وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب فى الدولة مع إعفائه من جميع الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.

وذكر المستشار العمالى، أن الهيئة سوف تواصل استقبال الراغبين من اليوم "الثلاثاء" للاستفادة من المبادرة فى مراكزها التسعة المنتشرة فى إمارات الدولة كافة لتسوية أوضاعهم بيسر وسهولة.

وأوضح أن الهيئة كانت قد أطلقت المبادرة فى الأول من أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 30 نوفمبر الماضى،  بميزات وإعفاءات غير مسبوقة سعت من خلالها إلى جذب كل الذين يعيشون على أرض الدولة بشكل غير قانونى ومساعدتهم على الاستجابة لمساعيها الهادفة إلى تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين المرعية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى والاستفادة من الخدمات النوعية التى توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحية والتعليمية، وبالتالي الوصول إلى "إمارات بلا مخالفين" .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

"القوى العاملة" تؤكد انخفاض نسبة البطالة فى مصر عن العام الماضى

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الامارات




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة