"العصار" يستقبل رئيس هيئة التسليح القبرصى ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

كتب زكى القاضى

فى اليوم الثانى لمعرض EDEX2018، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى تاسوس ديورجيو رئيس هيئة التسليح لدولة قبرص، والذى أشاد بتنظيم المعرض وبمعروضات الجناح الخاص بوزارة الإنتاج الحربى وما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة فى التصنيع العسكرى، مؤكدًا على أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض التى سبق وأن قام بزيارتها وأنه كمعرض يقام لأول مرة فى مصر فقد ولد عظيما.

وأعرب العصار، عن سعادته بهذه الإشادة وأكد على أن مصر وقبرص تربط بينهما علاقات وطيدة نسعى إلى تعزيزها من خلال التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات القبرصية المناظرة لها فى ظل التقارب الشديد بين القياديتين السياسيتين للبلدين.