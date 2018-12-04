video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العصار" يستقبل رئيس هيئة التسليح القبرصى ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:22 م
"العصار" يستقبل رئيس هيئة التسليح القبرصى ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين الدكتور محمد العصار ورئيس هيئة التسليح القبرصى
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

فى اليوم الثانى لمعرض EDEX2018، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى تاسوس ديورجيو رئيس هيئة التسليح لدولة قبرص، والذى أشاد بتنظيم المعرض وبمعروضات الجناح الخاص بوزارة الإنتاج الحربى وما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة فى التصنيع العسكرى، مؤكدًا على أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض التى سبق وأن قام بزيارتها وأنه كمعرض يقام لأول مرة فى مصر فقد ولد عظيما.

 

وأعرب العصار، عن سعادته بهذه الإشادة وأكد على أن مصر وقبرص تربط بينهما علاقات وطيدة نسعى إلى تعزيزها من خلال التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات القبرصية المناظرة لها فى ظل التقارب الشديد بين القياديتين السياسيتين للبلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"هرم وقائد" طائرات بدون طيار صناعة مصرية 100% بمعرض إيديكس 2018.. صور

العصار يستقبل رئيس شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية بمعرض إيديكس

صور وفيديو.. "ناثر الألغام".. سلاح مصرى خطير للقضاء على الدبابات

العصار

ايدكس ٢٠١٨

معرض ايديكس

محمد العصار

الانتاج الحربى




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة