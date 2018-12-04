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"العصار" يستقبل رئيس شركة "دويتس" الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:08 م
"العصار" يستقبل رئيس شركة "دويتس" الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك العصار يستقبل رئيس شركة "دويتس"
كتب زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى رئيس شركة "دويتس" الألمانية ورئيس مجلس إدارة " اكترا" الممثلة للشركة فى مصر، فى إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربى باستثمار معرض EDEX 2018 للإطلاع على إمكانيات الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية المناظرة لشركات وزارة الإنتاج الحربى.

 

وأكد العصار، على التعاون الوثيق والممتد منذ فترة طويلة بين شركة " دويتس" الألمانية وشركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى إنتاج وحدات توليد القدرة، مشيدا بالنجاح الملموس لهذا التعاون الذى يدعو إلى ضرورة تعميق هذا التعاون القائم فى مجالات أخرى عديدة.

 

ومن جانبه أشاد رئيس " دويتس" الألمانية بهذا النجاح الملموس مع وزارة الإنتاج الحربى وعلى ثقته التامة فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربى التصنيعية والبشرية التى تدعو إلى فتح مجالات أخرى للتعاون بين الطرفين، كما أشاد بالجهد المبذول بتنظيم المعرض ليخرج بهذا الشكل الرائع.

 


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