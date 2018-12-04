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"العصار" يستقبل الكسندر بوتابوف لبحث مجالات التعاون مع الشركات الروسية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:20 م
"العصار" يستقبل الكسندر بوتابوف لبحث مجالات التعاون مع الشركات الروسية "العصار" يستقبل " الكسندر بوتابوف"
كتب زكى القاضى
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استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، الكسندر بوتابوف رئيس مجلس إدارة شركة unalvagonzavod الروسية، على هامش لقاءات معرض EDEX2018 بهدف عقد شراكات عديدة مع الشركات المختلفة المشاركة وجذب مزيدا من الاستثمارات لمصر.
 
وأكد "العصار" أن هناك تعاونا مثمرا مع الشركات الروسية فى العديد من المجالات المدنية، وأعرب عن إمتنانه لمشاركة عدد ١٣ شركة روسية بهذا المعرض والذى يعكس اهتمام القيادة السياسية الروسية فى فتح آفاق للتعاون مع الشركات المصرية والإفريقية وضخ مزيدا من الاستثمارات للقارة الإفريقية.
 
ومن جانبه أكد "بوتابوف" أن هذا المعرض يعد نجاحا غير مسبوق لمصر يعكس قدرتها فى التصنيع الحربي ويؤكد على جهودها المثمرة لدعم السلام فى المنطقة، مشيدا بما وصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة فى مجالات التصنيع العسكرى بعد أن شهدت طفرة ملحوظة فى الصناعة الوطنية جذبت العديد من الاستثمارات انعكست على التقدم الاقتصادى لمصر وأدخلت الثقة للعديد من الدول لعقد شراكات مع الشركات المصرية كونها بوابة للقارة الأفريقية.
 
وناقش الطرفان إمكانية التعاون مع الشركة الروسية لإقامة مصنع لتدوير المخلفات، وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز التعاون القائم فيما بينهما فى المجالات المدنية لتمتد إلى مجالات التصنيع العسكرى.
 
 
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