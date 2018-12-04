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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:39 م
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العصار يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة AM general الأمريكية لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:26 م
العصار يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة AM general الأمريكية لبحث التعاون المشترك العصار يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة AM general الأمريكية
كتب زكى القاضى
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فى ختام فعاليات اليوم الثانى لمعرض  EDEX-2018 ، استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، آندى هوفر الرئيس التنفيذى لشركة AMgeneral الأمريكية .
 
تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الصديقين ، إلى جانب تثمين المشاركة الفعالة لشركة  AMgeneral كواحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة العربات المصفحة(الهامر ، الكوبرا، الإيجل) المشاركة فى هذا المعرض بما يعد فرصة للإطلاع علي التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إنتاج العربات المصفحة بالولايات المتحده الأمريكية وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المعرض.
 
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم معروضات الشركة الأمريكية المشاركة في المعرض كما تم إستعراض الإمكانيات التصنيعة والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وإمكانية التعاون من أجل التصنيع المشترك وعقد شراكة لإنشاء مصنع متخصص لصيانة العربات الهامر العاملة في مصر وتوطين تكنولوجيا صناعة  العربات المصفحة في الإنتاج الحربي.
 
 

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