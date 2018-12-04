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"العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتى يتفقدان جناح الإنتاج الحربي بـ EDEX2018

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:11 ص
"العصار" ورئيس أركان الجيش الإماراتى يتفقدان جناح الإنتاج الحربي بـ EDEX2018 الدكتور محمد العصار ورئيس أركان الجيش الإماراتى يتفقدان جناح الإنتاج الحربي بمعرض ايدكس
كتب زكى القاضى
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فى اليوم الثانى لمعرض EDEX-2018 ، تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس أركان الجيش الإماراتى الفريق الركن/ حمد محمد ثانى الروميثى  جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض EDEX2018 المقام فى الفترة من 3-5 ديسمبر الجارى  .
 
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تم خلال اللقاء الترحيب برئيس أركان الجيش الإماراتى  والذى أشاد بالتنظيم والجهد الكبير المبذول بالمعرض ، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية للبلدين الشقيقين ، وتم الترحيب بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية فى هذا المعرض بما يعد فرصة للإطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات الدفاعية فى دولة الإمارات وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة فى المعرض . 
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واشاد رئيس أركان الجيش الإماراتى بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي المشاركة بالمعرض والتى تظهر الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة لشركات الوزارة بما يجعلها قاعدة صناعية يتم الإنطلاق منها إلى عقد شراكات عديدة مع الشركات المناظرة لها من دولة الإمارات .
 
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