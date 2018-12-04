العاصمة تستعيد نصف مليون متر مربع خلال الموجة الثانية عشر لاسترداد أرضى الدولة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت خلال الموجة الثانية عشر لاسترداد الأراضى التى بدأت فى نوفمبر الماضى من استرداد ما يقارب النصف مليون م2 .

وذكر محافظ القاهرة أن حى شرق مدينة نصر تمكن من تنفيذ إزالتين أحدهما بمساحة 31114 م2 بمنطقة المروحة بالطريق الدائري والاخري بمساحة 20000 م2 بالمنطقة خلف مدينة الواحة الملاصقة لجراج هيئة النقل العام بالطوب الرملي وتم استرداد الاراضي المتعدي عليها وتأمينها التأمين اللازم لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.

وأشار المحافظ أن حى السلام أول تمكن من استرداد قطعة أرض بمساحة 31500 م2 نهاية شارع جمال عبد الناصر من شارع ترعة الطواريء وسيتم اعادة تخطيطها ضمن مشروع محور ترعة الطوارئ.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحي حلوان تمكنت من استرداد 3 قطع أملاك دولة علي مساحة 312900 م2 ( ما يقارب 74 فدان و12 قيراط ) .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

وأكد محافظ القاهرة أنه لا رجعة فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو معتادى البناء عشوائياَ عليها بدون ترخيص مهما كان موقعهم .