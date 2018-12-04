العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية لهم

كتب أحمد حسن ووكالات

أعلن العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة عن الانتهاء من تخصيص حوالى 1600 فدان لتنفيذ وإنشاء الحى الدبلوماسى والسفارات، مشيرا إلى أنه تم المخاطبة والتنسيق مع وزارة الخارجية واستقبال الوفود الأجنبية، مؤكدا أنه حتى الآن استقبلت شركة العاصمة الإدارية نحو ٥٠ طلبا من سفارات وجهات أجنبية وبعثات دبلوماسية لإنشاء وحدات إدارية خاصة بهم.

وأكد الحسينى- وفقا لبيان اليوم- أنه يتم تحويل هذه الطلبات للاستشارى الهندسى للعاصمة، ليتم البت فيها واتخاذ قرار مناسب لتنفيذها سواء من حيث الموقع أو المساحة أو التصميم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار خاص بهذا الشأن حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من استقبال الدفعة الثانية من الطلبات، حيث يكون سعر المتر ٤٠٠ دولار مع إمكانية التقسيط.

وأكد الحسينى انتهاء الطرح الثانى من الأراضى، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من الطرح الثالث للأراضى بمعدلات بيع مميزة من قبل الشركات، لتنفيذ مشروعات استثمار عقارى، حيث تمنح شركة العاصمة الإدارية الجديدة مميزات فائقة للمستثمرين لم تمنح من جانب أى شركة آخرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السكنى الذى عقدته إحدى شركات التطوير العقارى للإعلان عن البدء فى التسويق للمرحلة الثانية من مشروع " ذا لوفت"، أحد المشاريع المميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تعاقدية تصل إلى 600 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث يصل إجمالى استثمارات المشروع بمختلف مراحله إلى مليار جنيه.

وأوضح العميد خالد أنه- طبقا للتخطيط- فهناك أحياء إدارية تقوم بتنفيذها دار الهيئة الهندسية، وتم الانتهاء من بيع الوحدات الإدارية فى حى المال والأعمال سواء شركات مالية أو البنك المركزى أو بنوك أخرى، بالإضافة إلى بيع وحدات تجارية بداخل الأحياء السكنية من مولات ومحال تجارية.

من جانبه قال هاشم القاضى، مدير القطاع التجارى بشركة التطوير العقارى: " نفخر بإسهامنا فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يعد أحد المشاريع التنموية الضخمة المقامة فى مصر والتى أصبحت حقيقة على أرض الواقع. .. وقمنا بتقديم مفهوم جديد من خلال مشروع " ذا لوفت" الذى يقدم مفهوم جديد للحياة العملية، حيث يستطيع كل عميل تقسيم المساحات بداخل وحدته طبقاً لرؤيته واحتياجاته فى إطار عملى هو الأول من نوعه فى السوق العقارى المصري.

وأضاف القاضى، "يتميز مشروع "ذا لوفت"- الذى يقام على مساحة 23 فدانا مقسمة إلى مساحات مختلفة- ما بين شقق ودوبلكس وبنتهاوس بمساحات تبدأ من 78 إلى 350 متر، بموقعه المميز القريب من حى السفارات و"إكسبو" والجامعة البريطانية، كما يبعد عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة والقصر الرئاسى بـ 15 دقيقة، ويضم المشروع أكبر قدر من المساحات الخضراء والحدائق وجراج تحت الأرض وحمامات سباحة وبحيرات صناعية ومضمار للجرى ومناطق مخصصة للأطفال ونادى صحى على أعلى مستوى.