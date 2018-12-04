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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:42 ص
خالد صلاح
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الصين تتصدر القائمة العالمية لنمو إيداعات براءات الاختراع فى 2017

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 ص
الصين تتصدر القائمة العالمية لنمو إيداعات براءات الاختراع فى 2017 رئيس الصين
أ ش أ
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أفادت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بأن الطلب العالمى على أداوت الملكية الفكرية قد حقق ارتفاعات قياسية فى العام الماضي، موضحة أن الصين تأتى فى صدارة نمو الإيداعات لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.

وأشارت المنظمة - فى تقريرها السنوى الذى يرصد أعداد طلبات إيداع براءات الاختراع وغيرها من أدوات الملكية الفكرية الصادر اليوم الاثنين فى جنيف - إلى أن المبتكرين فى جميع أنحاء العالم قدموا ما يصل إلى 3.17 مليون طلب براءة اختراع فى عام 2017 بزيادة قدرها 5.8 % عن عام 2016، مضيفة أن هذه الزيادة السنوية هى الثامنة على التوالي.

ونقل التقرير عن المدير العام للمنظمة فرانسيس جارى قوله إن الطلب على حماية الملكية الفكرية يرتفع بمعدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دلالة على أن الابتكار المدعوم بالملكية الفكرية هو عنصر حاسم فى المنافسة والنشاط التجاري.

وأوضح التقرير أن مكتب الملكية الفكرية فى الصين استقبل أكبر عدد من طلبات البراءات خلال العام الماضي، والذى بلغ 1.38 مليون طلب، مضيفًا أن مكاتب الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بعد مكتب الصين، ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم المكتب الأوروبي.


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