"الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لرابطة النقاد الرياضيين السبت القادم

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء اعتبارا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر .

وأضاف الزناتى فى تصريحات له، أنه تقرر أيضاً أن تجرى الانتخابات يوم الأربعاء الموافق ٢يناير بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، موضحاً أنه سيتم بدء تلقى طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام تنتهى الأربعاء ١٢ديسمبر، ويتم إعلان كشوف المرشحين فى نهاية اليوم نفسه .

وأوضح حسين الزناتى أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر، متابعا:" وتعلن فى نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت على أن تجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢يناير، وفى حالة الإعادة على أى من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق" تتم الانتخابات فى اليوم نفسه وفى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية " .‎