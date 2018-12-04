video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لرابطة النقاد الرياضيين السبت القادم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:52 م
"الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لرابطة النقاد الرياضيين السبت القادم حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء اعتبارا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر .
 
وأضاف الزناتى فى تصريحات له، أنه تقرر أيضاً أن تجرى الانتخابات يوم  الأربعاء الموافق ٢يناير بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، موضحاً أنه سيتم بدء تلقى طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام تنتهى الأربعاء ١٢ديسمبر، ويتم إعلان كشوف المرشحين فى نهاية اليوم نفسه .
 
وأوضح حسين الزناتى أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر، متابعا:" وتعلن فى نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت على أن تجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢يناير، وفى حالة الإعادة على أى من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق" تتم الانتخابات فى اليوم نفسه وفى حالة تساوى مرشحين أو أكثر فى عدد الأصوات يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية " .‎
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

عبد المحسن سلامة: معهد تدريب نقابة الصحفيين كان ضمن برنامجى الانتخابى

وصول وزير الرياضة لمقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى افتتاح معهد التدريب

نقابة الصحفيين

اخبار السياسة

النقاد الرياضيين

اخبار عاجله

حسين الزناتى




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة