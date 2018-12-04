الصحة تنفى إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص فيروس سي بالشوارع

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" فى شوارع المحافظات التى تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت تلك الأنباء تماما.