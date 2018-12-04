الصحة تنفى إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص فيروس سي بالشوارع

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" فى شوارع المحافظات التى تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت أن لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأى محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة فى محاربة فيروس سي.
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