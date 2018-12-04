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السجن 5 سنوات لسائق لاتهامه بقتل شقيقته لتأديبها فى سوهاج

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:29 م
السجن 5 سنوات لسائق لاتهامه بقتل شقيقته لتأديبها فى سوهاج هيئة المحكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " حسين.أ.أ" 35 سنة سائق بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بقتل شقيقته مروة بعد الاعتداء عليها بالعصا وتكبيل عنقها بالسلاسل حتى الموت لتأديبها بدائرة مركز ساقلتة.

 

 وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا ة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على الأرض بغرفتها وبسؤال والدها ادعى انتحارها.

 

وبعد تفنين الإجراءات تبين العثور على جثة المجنى عليها 25 سنة ربة منزل بناحية بندر ساقلتة دائرة المركز مسجاة بغرفتها داخل المنزل وبمناظرتها تبين وجود إصابات متفرقة حول الرقبة وبالجسم تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها 36 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بسبب محاولته الاستيلاء على مبالغ مالية تمتلكها إلا أنها رفضت فقام بالتعدى بالضرب عليها بعصا وتكبيل عنقها بالسلاسل بعد طرحها أرضا حتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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