الرئيس العراقى يشدد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية "مهنية متوازنة"

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شدد الرئيس العراقى برهم صالح على ضرورة تشكيل حكومة وطنية "مهنية متوازنة".

وقالت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، إن الرئيس صالح استقبل اليوم وفدا كبيرا برئاسة محافظ المثنى فالح الزيادى والمحافظ المنتخب أحمد منفى ورئيس مجلس المحافظة وعددا من أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الإدارية والأمنية والخدمية.

وأضاف البيان أن الوفد استعرض واقع المحافظة والمشكلات التى تعانى منها لاسيما فى مجال الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن المخصصات المالية وتداخل الصلاحيات، ومناقشة الأوضاع المعيشية فى المحافظة.

وقال الرئيس العراقى إنه يجب الخروج من نفق السجالات السياسية العقيمة، والتركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل رفع العبء من عليهم وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

وأعرب عن أمله فى أن تشهد محافظة المثنى اهتماما أكبر فى المجال الخدمي، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية وخاصة فى ملف قضية نقل الصلاحيات بين المحافظات.

وفى سياق آخر ، غادر رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى مبنى البرلمان عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل للتفاوض بشأن استكمال التشكيلة الوزارية.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) اليوم أن مجلس النواب استأنف جدول أعماله بعد رفع الجلسة مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب.

يشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد وصل إلى مبنى مجلس النواب من أجل عرض أسماء المرشحين لتولى الوزارات الثمانى المتبقية فى جلسة اليوم.