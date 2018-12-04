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الرئيس الأفغانى يأمر بالتحقيق فى تعرض عدد من الرياضيات لاعتداءات جنسية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:35 ص
الرئيس الأفغانى يأمر بالتحقيق فى تعرض عدد من الرياضيات لاعتداءات جنسية الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابل (أ ش أ)
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أمر الرئيس الأفغانى أشرف غانى مكتب المدعى العام بإجراء تحقيق فى مزاعم تعرض عدد من الرياضيات لاعتداءات جنسية.

وقال غانى- فى بيان صادر عن القصر الرئاسى نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن أى نوع من سوء السلوك ضد الرياضيين، ذكرا أو أنثى، غير مقبول.

واجتمع غانى مع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية ورياضيين فى القصر الرئاسى أمس الاثنين، وتعهد بإجراء تحقيق شامل فى هذه الإدعاءات.

من جانبه، أكد النائب العام فريد حميدى أن مكتبه وضع خطة لإجراء تحقيق شامل وشفاف فى هذه الوقائع.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى تعرض لاعبات كرة القدم بالمنتخب الأفغانى لاعتداءات جنسية، فيما أكد غانى أن هذه التقارير شكلت "صدمة" لكافة أفراد الشعب الأفغاني.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن أنه سينظر فى تلك التقارير التى نفاها الاتحاد الافغانى للعبة، فيما أكد "فيفا" رفضه "لأى تسامح" مع انتهاكات من هذا النوع.

 


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