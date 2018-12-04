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الحجر الصحى يتابع الركاب القادمين من السودان بسبب تفشى الشيكونجونيا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:39 ص
الحجر الصحى يتابع الركاب القادمين من السودان بسبب تفشى الشيكونجونيا مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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أعلنت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن توسيع دائرة الاشتباه على الركاب القادمين من السودان وذلك بسبب تفشي وباء الشيكونجونيا وذلك بناء على المنشور الصادر من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة. 
 
وقالت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بالمطار، إنه تم توسيع دائرة الاشتباه على الركاب القادمين من السودان، بسبب تفشي فيروس الشيكونجونيا، وهو فيروس ينتقل إلي البشر عن طريق حشرات البعوض الحاملة لعدوي المرض، ويتسبب في حدوث حمي وآلام شديدة في المفاصل والعضلات وطفح جلدي.
 
وأضافت المصادر، أنه تم التنبيه على مديريات الحجر الصحى بالمطارات والموانئ بضرورة توزيع كروت الارشادات الصحية للركاب القادمين والمسافرين إلي دولة السودان لتجنب الوقاية من لدغات البعوض واستخدام المواد الطاردة للحشرات وارتداء الملابس الفاتحة التي تغطي أكبر قدر من الجسم، واستخدام الحواجز السلكية وإغلاق الأبواب والشبابيك، وتم التأكيد علي شركات الطيران برش الطائرات باستخدام المبيدات الحشرية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
 
وأشارت المصادر إلي أنه ضرورة إجراء الفرز الصحي لكافة الركاب القادمين من دولة السودان دون استثناءات، واتخاذ أقصي أنواع الحذر عن التعامل مع الحالات المشتبه فيها وتحويل الحالات المشتبه فيها الي مستشفي الحميات أو المستشفي المعين لتقييم الحالة، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، وتحرير كروت الصحة العامة للقادمين من تلك الدول بما في ذلك الأطفال وتسجيلها علي قاعدة البيانات، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة، وتطهير وسيلة النقل فئة حال وجود حالة إشتباه.
 
 
 
 

 


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