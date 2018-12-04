الجيش الإسرائيلى يبدأ عملية للكشف عن أنفاق شيدها حزب الله من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه سيبدأ عملية "لكشف وإحباط" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان وإنه سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

وأضاف المتحدث أن الجيش عزز أيضا قواته على امتداد الحدود الشمالية.

وقال "نعتبر أنشطة حزب الله انتهاكا صارخا وفاضحا للسلطة الإسرائيلية".