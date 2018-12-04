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التعليم :بدء الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:00 ص
التعليم :بدء الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل.
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من مواصفة الورقة الامتحانية فى جميع المواد الدراسية وسوف يلتزم واضعى الامتحانات بهذه المواصفات.
 
 
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن هناك متابعة من الموجهين الأوائل فى وضع أسئلة الامتحانات كما أنه تم التنبية على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.
 
 
 
 

 


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